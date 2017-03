237 personar fekk bussbelte-gebyr

Berre éin passasjer fekk gebyr for manglande beltebruk om bord i buss, under kontrollen i Møre og Romsdal. Men så var det berre 17 passasjerar totalt som blei kontrollerte.

9230 busspassasjerar blei kontrollert i Vegvesenet sin landsdekkjande beltekontroll i førre veke. 237 av passasjerane fekk gebyr på 1.500 kroner.

I tillegg blei 535 sjåførar kontrollert og éin sjåfør fekk gebyr for ikkje å ha brukt belte.

- Gebyr er eit verkemiddel for å vise alvoret av å ikkje bruke belte. Bilbelte reddar liv, og vi vil at det skal bli like naturleg å bruke det i bussen som i bilen, seier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Statens vegvesen lovar dessutan å halde fram med å kontrollere beltebruk om bord i buss.