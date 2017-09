Ein av tre fortel framande at dei har mat mellom tennene

YouGov har undersøkt kor ærlege nordmenn er med framande, kollegaer og kjenningar dersom dei har mat mellom tennene eller buksesmekken open.

Undersøkinga, som er gjort på 1013 nordmenn over 18 år, viser at berre kvar tredje nordmann ville fortalt ein framand at han eller ho hadde mat mellom tennene. Derimot ville 74 prosent ha sagt ifrå om det til folk dei kjende, skriv YouGov i ei pressemelding.

Færre enn kvar tredje person ville sagt ifrå til framande dersom buksesmekken var open. Men til kollegaer og andre kjenningar, ville 83 prosent sagt ifrå.