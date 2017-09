Stor interesse for glutenfritt bakekurs

Måndag 25. september var heile 23 lærarar samla på Volda ungdomsskule til kurs for å lære om glutenfri baking. Kurset var eit samarbeid mellom LMHS (Landslaget for mat og helse i skulen) og NCF (Norsk cøliakiforeining).

Lokallaget for LMHS melder at interessa for kurset var svært stor og seier at grunnen til dette er at lærarar i mat og helse kvart år møter elevar med cøliaki eller glutenintoleranse i undersvisninga.

- For mat og helse-lærarar kan det vere vanskeleg å orientere seg i dei ulike glutenfrie produkta som finst i handelen og å finne gode oppskrifter som egnar seg i undervisninga. Målet er at glutenfri mat skal smake like godt som mat med gluten, seier kurshaldar Gerd Tennøy.

Ho hadde mange gode råd å kome med og kursdeltakarane fekk tips om ulike typar mjøl- og mjølblandingar og smarte framgangsmåtar for å få gode bakeresultat. Kurshaldaren gav også ei grundig innføring i kva produkt som finst og merkeordningane for glutenfri mat.

På kurset vart det mellom anna baka bondebrød, polarbrød, pizzabotn og finbakst som skillingbollar og skulebollar. Baksten blei svært luftig og vellykka, og lærarane fekk gode oppskrifter med til undervisninga. Til kurset kom lærarar frå Volda, Fosnavåg, Hareid, Ulsteinvik, Sula og Brattvåg.

Lokallaget for LMHS i Møre og Romsdal ønskjer å tilby fleire kurs og samlingar, og til våren vert temaet vurdering i mat og helse og så vert det jobba med å få til «Kortreist gjestebod» til hausten 2018.