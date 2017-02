Kritisk til manglande utsending av forslag

Hareid kommunestyre handsama forslaget til tiltakspakke torsdag i førre veke.

– Forslaget låg ikkje ute på heimesida til Hareid kommune onsdag. Lista er sendt ut berre til kommunestyremedlemene på e-post. Eg trur dette er ei sak som mange innbyggjarar kan vere interesserte i, sa Annika Brandal (V) tidleg i debatten.

Også Truls Håbakk (Frp) var kritisk til at innbyggjarane ikkje hadde fått kjennskap til kva slag tiltak som var foreslått prioritert.

– Og eg er også skuffa over at vi politikarane fekk saka så seint. Det er snakk om over 3,5 millionar kroner, og vi burde fått tid til å «kna» litt meir på prioriteringsforslaget, sa Håbakk, og varsla at han kanskje ville kome med eit utsetjingsforslag. Han var ikkje sikker på at det etter Kommunelova var lov til å handsame saka.

Ordførar Anders Riise (H) forklarte at det var mangel på tid som gjorde at ho ikkje var lagt ut til ålmenta.

– Innkallinga til kommunestyret vart sendt ut utan dokument. Dei kom i ettertid (onsdag) på e-post til kommunestyremedlemene. Sidan kommunestyremedlemene har fått tilrådinga, rår eg til at saka blir handsama i dag, sa ordføraren.Også Oskar Grimstad (Frp) var samd i at tilrådinga skulle ha vore presentert for innbyggjarane og kommunestyret tidlegare.

– Men det hastar med å kome i gang, slo han fast.