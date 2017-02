Fekk ikkje nye tiltak inn

Tiltakspakken er statlege midlar på i alt 4 milliardar kroner som Regjeringa har lagt inn i budsjettet for å auke sysselsetjinga. Hareid sin del av tiltakspakken er på vel 3,5 millionar kroner. Ein del av midlane skal brukast til vedlikehald og rehabilitering av skular og omsorgsbygg, men også til vedlikehald av vegar.

Hareid kommunestyre hadde fått sendt ut ei lang liste med forslag over kva som skulle prioriterast. Blant tiltaka er rømmingslys i Hareidhallen (kr 200.000), golv/isolering på sjukeheimen (kr 350.000) rømmingslys Hjørungavåg skule (kr 200.000), rømmingsvegar rådhuset (kr 300.000), asfalt (kr 800.000) og oppgradering av elevtoalett ved Hareid ungdomsskule (kr 120.000).Lista har endå fleire tiltak som skal prioriterast.

Nye tiltak frå Marianne Overå

Marianne Overå (Folkelista for Hareid kommune) gjekk på talarstolen og sa at alt som var kome med på lista var gode tiltak, men at det var mange andre ting som også burde kome med.

Ho nemnde blant anna vedlikehald av rømmingsveg, dørpumpe og lås til gymsalen på Bigset skule, reparering av vasslekkasje på Hareid ungdomsskule, at døra til trappa inn til musikkrommet ved Hareid ungdomsskule måtte gjerast breiare (universell utforming), at det i samband med legging av nytt golv i aulaen bør leggjast leieliner.

Overå foreslo å gjennomføre desse tiltaka ved å redusere posten «Rømmingsvegar på rådhuset.På vegner av rådmannen fekk Kai Rune Bjørke ordet. Han åtvara mot å ta ut midlane til rømmingsvegar ved Hareid rådhus.

– Då blir 2. etasje ved rådhuset stengt, sa han.Ole Frank Bakken (H) åtvara mot å ta ut av tiltakspakken saker som det allereie var tilsynsvarsel på. Ordførar Anders Riise (H) meinte Marianne Overå burde gjere forslaget sitt om til eit oversendingsframlegg.

Overå var i første omgang villig til dette, men partikollega Kristian Fuglseth ville ikkje at Overå skulle trekkje forslaget sitt.

– Vi har alt løyvd 2,5 mill. til renovering av taket på rådhuset, det burde gå an å ordne ein rømmingsveg også inn i den summen, sa Fuglseth.

– Vi kan ikkje bruke pengane to gonger

Rådmann Ragnhild Velsvik Berge lova at ho ville sjå på tiltaka som Marianne Overå kom med forslag om.

– Men vi må rekne på det. No er det viktig å få starte opp tiltaka, men vi kan ikkje bruke pengane to gonger. Vi må ta forslaga til Overå att under revidering av budsjettet, sa rådmannen.Arild Overå (Folkelista) meinte mange av dei tiltaka Marianne Overå hadde lista opp var forefallande arbeid, og han undra seg over at kommunen ikkje hadde folk som tok slike reparasjonar etter kvart.

– Overraska over RFU-representant

Ottar Røyset (H), som også sit i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, tok ordet og rådde til at forslaga til Marianne vart sett på i samband med revidering av budsjettet.

– Eg går inn for at vi held oss til den opphavlege innstillinga, sa Røyset.

Dette fekk Kristian Fuglseth til å gå på talarstolen:

– Eg er overraska over innstillinga til RFU-representant, var kommentaren hans.

Det enda med at ordføraren løyste opp kommunestyret, slik at partia kunne gå til gruppemøte.Truls Håbakk (Frp) som hadde vurdert kome med forslag om å utsetje saka, varsla at han forstod det ikkje ville bli fleirtal for det.

Det opphavlege forslaget fekk 16 røyster. 5 røysta for Marianne Overå sitt.