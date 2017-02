Styrkar eksportfinansieringstilbodet til norske verft

Tiltaka skal bidra til å gjere norske verft og utstyrsleverandørar meir konkurransedyktige.

- I dag kan GIEK og Eksportkreditt Norge berre tilby eksportfinansiering til offshore havmerder og krillbåtar dersom dei eksporterast, eller til norsk utstyr som blir bygt i andre land. Regjeringa ønskejr eit konkurransedyktig og forutsigbart eksportfinansieringstilbod som er tilpassa behova frå næringslivet, seier næringsminister Monica Mæland i ei pressemelding frå Nærings- og fiskeridepartementet.

Eksportkreditt Norge tilbyr norske og utanlandske selskap lån når dei skal kjøpe varer og tenester frå norske eksportbedrifter. Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) garanterer slike lån både for Eksportkreditt Norge og private bankar. Målet er å fremje norsk eksport, noko som kan bidra til å sikre arbeidsplassar i Noreg.

- Eg er veldig glad for at me har fått dette på plass, slik at fleire av oppdraga frå havbruk og fiskeri kan gå til norske leverandørar. Det er stor optimsme og mange byggeplanar i næringa, så dette kan absolutt bidra sysselsetting langs kysten, seier fiskeriminister Per Sandberg i same pressemelding.

I dag kan norske kjøparar av skip og flytande innretningar få eksportfinansiering når desse einingane tener pengane sine frå utanriksfart eller offshore¬verksemd. Reiarlaga kunne elles ha gjort seg tilgjengeleg for ordningane ved å registrere seg i utlandet. Regjeringa presiserer no overfor GIEK og Eksportkreditt Norge at dei kan finansiere norske selskap sine kjøp av offshore havmerder frå norske verft.

Regjeringa opner også for at GIEK kan garantere for lån til krillfartøy som blir bygt i Noreg og seljast til norske kjøparar. Krillfartøy skal dermed behandlast likt som fiskefartøy. Fiskefartøy kan finansierast dersom dei skal gå i utanriksfart, uavhengig av om dei brukar norsk eller utenlandsk flagg.

Det blir også opna for at GIEK kan gje garantiar til eksport av utstyr til krillfartøy som blir bygt i utlandet for norske kjøparar. Regjeringa vil sende på høyring eit tilsvarande forslag for Eksportkreditt Norge.