Vaksne kvinner er storbrukarar av e-bøker

Utlånsstatistikken for e-bøker frå folkebiblioteka i Møre og Romsdal viser at det er kvinner mellom 50 og 65 år som les mest elektroniske bøker. Dei står for 2/3 delar av det totale utlånet.

E-bøkene har vore tilgjengelege på biblioteka i fylket sidan 2014, og utlånstala aukar. I 2016 vart det lånt ut 36 000 e-bøker, det er 8000 fleire enn året før.

Det er få born og unge som låner e-bøker. Berre 10 prosent av utlånet av slike bøker er til dei under 25 år. Utlån av e-bøker utgjer no 4 prosent av det totale utlånet i fylket.

Låner ut fleire papirbøker

Statistikken viser at folk stadig låner fleire papirbøker. I 2016 vart det lånt 23 000 fleire bøker enn i 2015.

Samtidig er det færre som låner filmar og musikk, noko som heng saman med at folk gjerne strøymer slikt frå nettet.

Og det blir statig fleire arrangement på biblioteka.

– Folkebiblioteka har hatt fokus på lesestimulering mot barn i mange år, for det er knapt ei viktigare oppgåve i dag enn å halde leseevna oppe. Æra for dette skal folkebiblioteka også ha, med lærarar som gjer ein kjempejobb for å vekke leseinteressa i ung alder seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen i ei pressemelding.

Fleire utlån i Hareid

I Ulstein vart det i 2016 lånt ut 9065 bøker til barn. Til vaksne vart det lånt ut 9018 bøker.

I Hareid vart det i 2016 lånt ut 9056 bøker til barn. Til vaksne vart det lånt ut 12 434 bøker.