Mr. Nigel Boddice gjestar Musikklaget Ulf

Den skotske dirigenten og musikar Mr. Nigel Boddice kjem til Ulsteinvik komande fredag for å instruere korpset gjennom helga. Bakgrunnen for besøket er korpset si oppkøyring til NM janitsjar i Trondheim i slutten av mars.

Ulfarane er ikkje kjende for å ligge på latsida. Korpset har nettopp gjennomført to flotte nyttårskonsertar saman med Hasund og Dimnøy Ungdomsmuikkorps, med tidenes tilbakemeldingar. Nyttårskonsertbobla sprakk allereie den påfølgende måndagen. Då var Ulf klare til å fokusere på nye tonar og gjere seg kjend med NM stykket.

NM janitsjar i Trondheim er eit årleg arrangement som Musikklaget Ulf dei siste åra har vore ein del av. Her møtast omlag hundre vaksenkorps frå heile landet og konkurrerer på fleire nivå, fordelt på 8 divisjoner. Fyrste gong korpsa deltek i tevlinga må dei starte i botnen, og jobbe seg oppover i divisjonene frå år til år. Dermed er det ingen automatikk i at det er enklast å konkurrere i botnen. Nivået mellom 7. divisjon og 3. divisjon er mykje likt.

Musikklaget Ulf har hatt ei stigande utvikling, og nivået til korpset har utan tvil blitt høgare dei siste åra. I fjor vann korpset 5. divisjon, og skal dermed konkurrere i 4. divisjon i år. I denne divisjonen deltek det i år heile 16 korps, så om ein skal vise seg i toppen må ein kunne leksa si godt. Frode Dalhaug dirigerer korpset til dagleg, og leiar korpset med stødig hand. Han har rytme og gehør i blodet, med erfaring frå fleire av dei fremste korpsa i landet, og er dermed ein stor ressurs for Musikklaget Ulf. Men både korps og dirigent kan ha behov for ny inspirasjon, og ekstra stas er det at nettopp Mr. Nigel Boddice tek seg tid til å besøke Ulsteinvik og korpset komande helg.

Nigel er ein svært ettertrakta mann, og har blant anna blitt brukt som dirigent i YBS (Yorkshire Building Society Band), Manger musikklag, Molde Brass, samt vore sjefsdirigent for Den Kongelige Norske Marines Musikkorps. Han har òg vore principal trompetist i BBC Scottish Symphony Orchestra i ei årrekke.

Musikklaget Ulf er stolte over å ha klart å kapre denne mannen å få han til Ulsteinvik. Dei omlag 40 musikantane gler seg stort til helga. Storsalen på Reiten skal fyllast med god korpsklang, rytme, teknikk, litt frustrasjon og mest korpsglede.

Mr. Nigel Boddice, velkomen til Ulsteinvik!

Musikklaget Ulf

Musikklaget Ulf, NM 2016. Velblåst, og vinnar av 5. divisjon.

Nigel Boddice

Musikklaget Ulf på scena under NM 2016