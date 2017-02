Når er det for glatt på vegane våre?

Det er nesten like mange oppfatningar av kva glatt er som bilførarar på vegen. For dei fleste er glatt ei subjektiv oppfatning av føret. For Statens vegvesen er glatt noko heilt konkret.

Akkurat som at ei bølgje ikke er ei bølgje for fiskarar og at reindriftssamane har over 300 omgrep knytt til snø, er ikkje glatt berre glatt for dei som jobbar med strøing og brøyting av vegar. Det er ei konkret måling av føret, som gir eit tal (friksjonskoeffisient) mellom 0 og 1.

For glatt?

Vegvesenet nyttar fleire metodar for å måle om det er for glatt. Det er anten eit hjul med måleinstrument som måler glidemotstanden mot vegen. Dette hjulet har same temperatur som bilhjula og vil derfor gi eit riktig bilete av friksjon mellom bilen og vegen.

Det kan også nyttast retardasjonsmålar, som målar friksjon ved kraftig nedbremsing. I vinter har dei i tillegg tatt i bruk optiske sensorar som les friksjon utan å vere i kontakt med bakken.

Felles for alle metodane er at det er krav til kalibrering og opplæring for dei som målar, slik at målingane skal vere til å stole på. Veidekke og Mesta målar sjølv, slik at dei veit om dei leverer innanfor krava. Statens vegvesen har eigne kontrollingeniørar som også målar friksjon og følgjer med, alt for at du som trafikant skal kome deg trygt dit du skal.

Fysikkens lovar gjeld framleis

Nye bilar får stadig meir elektronisk utstyr som hjelp oss som bilførarar. Tryggare bilar med moderne teknisk utstyr har ein del av æra for at talet på trafikkulukker på norske vegar totalt sett går ned. ABS, antispinn, antiskrens, adaptiv cruisekontroll, firehjulstrekk og andre førarstøttesystem er til stor hjelp for bilføraren.

Likevel opphever desse hjelpemidla ikkje fysikkens lover. Køyrer du for fort inn i ein sving når det er glatt på vegen vil bilen framleis gå rett fram. Newton trumfar førarstøttesystema, enkelt og greitt. Og har du firehjulstrekk, så er Newton suveren der også. Det hjelp ikkje med trekkraft på alle fire hjula når du skal bremse. Det er riktig fart tilpassa forholda som tel.

Like fort heile året

Ein tørr og fin sommarveg har ein friksjon på rundt 0,8. Køyrer du i 80 km/t på ein slik veg vil du bruke mellom 50 og 60 meter før du klarer å stoppe.

På det som kan kallast god vinterveg er friksjonen nede på 0,35. Då brukar du opp mot 100 meter før du klarer å stoppe. Er friksjonen ned mot 0,25, som er det vanlegaste kravet til entreprenørane, er bremselengda godt over 100 meter.

På fartsmålingane ser vegvesenet at det er liten forskjell på farta i trafikken sommar og vinter. Det gir dei grunn til å tru at alt for mange køyrer fortare enn forholda på vegen tilseier at dei bør gjere.

Utfordrande vinter

Denne vinteren har så langt vore særs snøfattig. Dei største utfordringane for dei som driftar veg har ikkje vore snø og brøyting, men temperaturar som varierer like over og like under null. Dei opplever vêr og føre tilsvarande tre årstider fleire gonger i veka. Før var overgangsperiodane i drift av vegane oftast i november/desember og i mars/april. Men denne vinteren har vore ein einaste lang overgangsperiode, melder vegvesenet.

Store variasjonar

Desse stadige skifta gjer at både bilførarar og dei som driftar vegane må vere ekstra årvakne. Føret kan skifte frå time til time og frå kilometer til kilometer. Det kan vere krevjande for entreprenørane som skal halde heile område innanfor krava som blir stilt i kontraktane.

Det er ikkje nok at ein bilførar vuderer føret når han/ho set seg inn i bilen. Ein må vurdere føret gjennom heile køreturen, og ein må vere budd på at føret kan endre seg.

Mindre trafikk – lågare forventningar

Det er trafikkmengda og kor viktig vegen er for landsdelen som avgjer kor mykje dei strør og brøytar. Vegane som har mest trafikk har svart asfalt nesten heile året. Køyrer du på mindre vegar med lågare trafikk, må du vente at det kan vere meir snø og at det går lengre tid mellom kvar gong det blir strødd. Slik må det vere for at vegvesenet skal få mest mogleg sikre vegar for flest mogleg, med dei økonomiske rammene dei har. For å gjere det føreseieleg for alle som køyrer bil, prøver dei å leggje overgangane til kryss og stader der det oppleves naturleg å tenkje at ein køyrer over på ein annan veg.

Paradoks

Kvar haust og vinter er det alvorlege trafikkulukker på vegane i Møre og Romsdal. For Ole Jan Tønnesen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, og Anne Marit Øksenvåg Johansen, kommunikasjonsrådgjevar, er det eit paradoks når både naudetatar og media melder om særs glatte køyreforhold, når friksjonsmålingane deire viser at føret er innafør det dei tillet gjennom kontraktene sine.

- Det fortell oss at det er mange ulike oppfatningar av kva som er særs glatt, og at det er forskjell på subjektive oppfatningar og objektive målingar, skriv dei.

- For uansett kor gode bilane blir og om vintervegane held standarden, så sit framleis den viktigaste faktoren bak rattet. Senk farta slik at alle kjem trygt fram dit dei skal. For det er vinter og då er det faktisk glatt, er oppmodinga frå dei.