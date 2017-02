Foreslår å forby plastposar

Pål Grødahl i Ulstein Venstre ønskjer å ta opp den aukande og alvorlege plastforureininga i havet og har skrive ein uttalen dei vil fremje på neste formannskapsmøte. Dei ser for seg fleire tiltak dei kan innføre for at mindre plast skal hamne i fiskemagar, og i neste ledd på matfatet vårt. Dei foreslår alt frå sating på teknologi for å ta vekk mikroplast i avløpsvatnet, til at det skal vere gratis å levere inn plast samla inn av frivillige og forby handleposar av plast.

Saka skal opp i Ulstein formannskap 21. mars 2017.

Heile uttalen

Ulstein formannskap er uroa for kysten vår og ber om lokale og sentrale tiltak mot alvorleg plastforureining

Plast drep dyreliv i havet. Det er 200 kilo plast og anna søppel på kvar kvadratkilometer langs med kysten. Ein finn daude fuglar med plast i magen eller plast rundt nebbet. Ni av ti havhestar har plast i magen. Fisk, skaldyr, kval og fuglar pines til døde i havet. Nyleg vart til dømes ein kval funne med store mengder plast i magen.

Verre er det at dei små plastplastpartiklane er enda farlegare enn dei store da dei etast av dei små havdyra som er mat for dei store. Slik kan dei og verte ein helsetrussel for oss menneskje. Plast og spesielt mikroplast er ei fare for det lokale miljøet vårt og næringskjeda i havet, som vi lever av. Produkt som inneheld mikroplast er til dømes bildekk, kunstgressbanar, kroppspleieprodukt og bunnstoff til båtar. Klede er og ei stor kjelde med ”flassing” av mikrofiber som ikkje brytast ned. Difor bør at avløpsvatnet reinsast.

Vi må så snart som mogleg sjå til at feil nytting av plast i alle former tek slutt.

Praktiske døme på tiltak og politiske løysingar kan vere:

 Satse på teknologi for å ta vekk mikroplast i avløpsvatn

 Ta fram at Miljøverndepartementets utgreiing om eit forbod mot kosmetikk – og reinhaldsprodukt som inneheld mikroplast jamfør Stortingets avgjer 12 mai 2016

 At klede som skil ut mikroplast merkast

 At kunstgressbanar med gummigranulat skiftast ut med materialar som ikkje skil ut mikroplast

 At det vert gjeve meir statlege midlar til Strandryddedagen

 Plast samla inn av frivillige skal kunne leverast gratis til renovasjonsselskapa heile året

 At handleposar av plast vert forbodne så snart som mogleg

 At Noreg arbeider aktivt for ein internasjonal avtale for å stoppe utslepp av plast til havet

 At det innførast miljøavgift på innpakking som ikkje vert nedbrote

Uttale som vert sendt til regjeringa ved miljøverndepartementet og fiskeridepartementet.

Ulstein formannskap er oppteken av å verje kysten og næringane våre langs den i mot forureining i frå plastprodukt.

Plast kan true omdøme, arbeidsplassar og inntening til turisme, fiskeri,- og oppdrettsnæring langs kysten.

Formannskapet ber difor regjeringa ta tak i problemet med plastforureining gjennom betra teknologi, lovverk og reguleringar samt styrka lokale tiltak.