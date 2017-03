Brøyter ikkje

Forum for Natur og Friluftsliv Møre og Romsdal har bede kommunane i fylket kome med ei tilbakemelding på korleis dei handterer gummigranulaten i kunstgrasbanene sine.

Dei viser til at det er skadeleg for naturen med plast på avvege. I starten var det sand som vart brukt som fyllmasse i kunstgrasmatta, men etter kvart har gummigranulaten tatt over, då han gir betre støytdemping. Kvar bane inneheld 100 tonn gummigranulat, og må etterfyllast med 10 tonn kvart år. Gummigranulaten er flyktig, og følgjer med sko og klede av banen.

Under snørydding bør ein ikkje dumpe snø med granulat i nærast skråning/grøft. Og ved etablering av nye kunstgrasbaner bør ein vurdere andre løysingar.

Ulstein kommune har bede klubbane svare innan 1. mars.

Svar frå Haddal IL

Haddal IL svarer Ulstein kommune at dei ikkje brøyter kunstgrasbanen på vinteren, såleis spreier dei ikkje gummigranulat i naturen på det viset.

Men problemet med at noko av gummigranulaten festar seg på sko og klede kjem dei ikkje unna, på same vis som andre klubbar.