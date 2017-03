Ny jobb på Elvebu

Brattvaag Electro AS har tilsett Roger Elvebu som avdelingsleiar automasjon.

Elvebu har dei siste åra vore dagleg leiar i selskapet Elvi AS, der han har utvikla styresystem til industrianlegg innanfor marine havbruk og landbaserte anlegg.

Han har brei erfaring innanfor automasjon og styresystem.

- Me er særs nøgde med å ha tilsett Roger, Han framstår som klar, målretta og ansvarsfull i arbeidsoppgåvene sine. Han vil få ein sentral rolle i vidareutvikling av selskapet, seier dagleg leiar Bjørn Halfdan Leine i ei pressemelding.

Elvebu startar i jobben 1. april 2017.

Ser fram til å vidareutvikle eit vinnarlag

- Sjansen til å leie ei veldig kompetent avdeling i eit spennande og solid selskap freista meg veldig. Brattvaag Electro kan dessuten i kraft av kompetansen og storleiken sin, tilby kundane til Elvi endå betre tenester og support. Med stor tro på at me kan tilby produkt og tenester av ypparste klasse til både eksisterande og nye kundar og kundeområde, ser eg verkeleg fram til å bli med på vidareutviklinga av eit vinnerlag, seier Roger Elvebu i same pressemelding.

Brattvaag Electro AS er ein totalleverandør av elektrisk installasjon og tenester. Selskapet opererer innanfor bustader, næringsbygg, industrianlegg, offentlege bygg, maritime fartøy, offshore plattformar og bygging av automasjonsutstyr.

Selskapet har kontor i Brattvåg, Skodje og Ålesund (NMK), og utfører små og store oppdrag over heile Sunnmøre.