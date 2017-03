8. mars, ein festdag og ein kampdag

I dag er dagen som får nokre til å sjå raudt, medan andre dreg på seg dei raude strømpene. Og for ein del er det nok ein heilt vanleg sundag.

For meg er 8. mars eit viktig vårteikn. Frå eg låg i vogna har eg blitt drege med i 8. mars-tog. Dei første åra gjekk me mykje under parolar om barnehageplassar. Elles har eg gått mykje under internasjonal solidaritet og 6-timarsdag. Me har ofte gått der i tett snødrev, eller i regn og vind, så det har vore klypt hol i parolane for å sleppe dei verste vindkasta igjennom. Men det har likevel vore noko vårleg og optimistisk over 8. mars.

Kvart år er det nokre som hissar seg opp og hevdar denne dagen har gått ut på dato, og at me har nok jamstilling. No ser eg jamstillingsministeren seier ho ikkje vil gå i tog, og heller aldri har gjort det. Finansministeren kom også med ei breiside mot 8. mars. Dei to ministrane meiner norske feministar er egoistiske og har feil fokus. Det er freistande å seie at dei ikkje veit kva dei snakkar om, men ein må vel gå ut ifrå at ministrar har god kunnskap når dei uttaler seg. Dei to ministrane meiner det er viktig å kjempe mot vald mot kvinner, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.

Ja, eg er samd i at dette er viktige saker. Eg vil rå dei til å måle dei parolane og samle gjengen sin og gå med dei. Eller om dei vil kjempe på anna vis får dei gjere det.

Her på øya er det ikkje noko tog 8. mars. Men markering er det. Det går på omgang mellom ulike kvinneorganisasjonar og foreiningar å organisere eit 8. mars-arrangement. Det er ein fin tradisjon. Her samlar kvinner seg på tvers av aldrar og «sekter» og får eit innblikk i korleis dei ulike grupperingane tenkjer om kvinnekamp og utfordringar for kvinner i dag. Der bruker det å vere føde både for hjernen, hjartet og magen.

Sånn eg ser det er 8. mars både ein festdag (for kampane som er vunne), og ein kampdag (for kampane som ikkje er vunne).

Mannen min fortalde at han hadde fått reklame frå ein blomeforhandlar om at han burde kjøpe blomar til mora eller kona si denne dagen. Eg synest lite om at ein slik dag blir kommersialisert, men eg tek gjerne i mot blomar, kva dag det skal vere.

Sjølv har eg tenkt å stikke til Volda å gå i tog. Eg gjekk der i fjor med mann og born, og det var så kjekt at det vil me gjere i år også. Me såg nok litt ut som ein gjeng frå den svenske filmen Til sammans der me gjekk, med ungar på skuldrer og barnevogner, men det får ikkje hjelpe. Kva parole me skal gå under veit eg ikkje, men eg reknar med at det ikkje blir noko problem å finne noko me kan stille oss bak.

Les også: Lovar spennande program på Kvinnedagen