78 kyrkje-utmeldingar i Ulstein og Hareid

Ulstein sokn hadde i 2016 64 utmeldingar. Christfreid Kaul, kyrkjeverje i Ulstein sokn, forklarer utmeldingane med at den elektroniske utmeldingsteneste rydda opp i medlemsregisteret til kyrkja, som har vore kritisert for å vere eit tungvindt system. Utmeldingane kom frå tre familiar og der var ein del einskildutmeldingar av unge vaksne via den elektroniske utmeldingstenesta. Av dei som oppgir ein grunn til at dei melder seg ut viser til usemje i samlivsvedtaket, miljø og flyktningespørsmål, fortel Kaul. Det var også 8 som melde seg inn i kyrkja. Til no i år er det tre som har meldt seg ut i 2017.

Hareid sokn hadde 14 utmeldingar i 2016, men der var også to innmeldingar, opplyser Jan Erik Hovland, kyrkjeverje i Hareid sokn. Til no i år har dei hatt ei utmelding, og ei innmelding.

- Desse tala har ikkje noko spesielt avvik frå tidlegare år, melder Hovland.