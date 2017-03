Ber om permisjon ut 2017

Einar Vik Arset har tidlegare fått innvilga permisjon utan løn i eitt år frå 1. september 2016 til 31. august 2017 frå jobben som rådmann i Ulstein kommune.

No har han søkt kommunen om forlenga permisjon 3 eller 4 månader i tillegg. Han ønskjer permisjon ut året. Søknaden frå Vik ligg ikkje med sakspapira til Ulstein formannskap, som skal handsame søknaden. Men der står at grunngjevinga er dels av omsyn til familien, dels eit oppdrag for Innovasjon Norge.

I permisjonstida er det assisterande rådmann Verner Larsen som er konsituert som rådmann. Kommunalsjef teknisk Arne Runar Vik er konstituert rådmann, og avdelingsleiar teknisk Anita Sundnes er konstituert kommunalsjef teknisk.

Larsen har sagt ja til å halde fram som rådmann ut året, om det er aktuelt.

Ordføraren rår formannskapet til å forlenge permisjonen til Einar Vik Arset ut året. Ulstein kommune har ein røynd og dyktig konstituert rådmann i Verner Larsen. Rådmannen si leiargruppe er både stødig, fleksibel og jobbar godt og sjølvstendig.

Saka skal opp i Ulstein formannskap tysdag 21. mars.