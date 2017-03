Stenger Garsholvegen

Garsholvegen vert stengt for gjennomkøyring i perioden måndag 20. mars kl. 10.00 og om lag ut mai i år, melder Odd Kåre Wiik i Ulstein kommune.

Det vil i heile anleggsperioden vere trygg passasje for gåande og syklande forbi anleggsområdet. I den aktuelle perioden køyrer bussane fylkesvegen. Det skal vere ordna med trygg skuleskyss.

Ope i påsken

I påsken (7. – 18. april.) vert vegen open for all ferdsel.

Ny vassleidning

Grunnen til at vegen blir stengt er at det no blir lagt ny vassleidning og mange andre teknisk rør i vegen.