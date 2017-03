No har boka kome

Ingunn Røyset er no ute med si tredje barnebok om andre verdskrigen. Men "Brevet frå krigen" er ingen oppfølgar av "Dei et ikkje sjokoladepålegg i krigen" "Og aldri fred å få". Men ei bok om historia til Jorun Emilie Waage under andre verdskrigen.

Jorun, som den gongen heitte Holm til etternamn, vaks opp på Lindøya. Ho var 12 år då krigen braut ut. Ho såg tyske bombefly fly lågt over hustaket på veg for å invadere Oslo. Gjennom den dramatiske historia til Jorun får lesaren eit godt innblikk i korleis det var å vekse opp under krigen, og kva som hende. Boka er rikt illustrert av unikt biletmateriale.

Lansering i Oslo

Den 6. april er det er lansering av boka i Oslo, på Hjemmefrontmuseet. Dit skal både forfattar Ingunn Røyset og Jorun Emilie Waage. Dit kjem mange kjende, og ein klasse frå Oslo.

I dag, laurdag, var dei på plass på Norli bakhandel for å sjå på boka som akkurat var komen frå trykken. Ingen av dei hadde sett boka tidlegare, så dei var spente på resultatet. Og medan dei står på Norli bokhandel på Amfi Ulsteinvik og snakkar med Vikebladet Vestposten får dei auge på ein heil reol med "Brevet frå krigen". Dei går spente bort til bøkene og byrjar å bla.

- Så utruleg mange bilete, utbryt Waage.

Røyset fortel at dei turde ikkje sende alle desse gamle bileta og breva i posten, i frykt for at det kom bort, så alt har vore overlevert til forlaget (Samlaget) for hand.

Det er to år sidan Røyset fekk tips frå Anne Gry Eilertsen, redaktør i Vikebladet Vestposten, om at ho måtte ta seg ein prat med Jorun Emilie Waage. Røyset skjøna fort at her var det stoff til meir enn ein artikkel, dette måtte bli bok. Og no er altså boka ferdig.

Boka er skrive for born frå 10 år og oppover.