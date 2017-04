Steinblokker har losna ved Kvalnestunnelen

Lars Petter Rønnestad opplyser at han litt før klokka 16.00 tysdag kom køyrande i frå Ulsteinvik.

- I Botnen, like før Kvalnestunnelen, såg eg at det rauk slik oppe i fjellsida. Eg køyrde vidare, men fekk med meg at der låg fleire store steinblokker 50-60 meter frå vegen. Dei var tydelegvis årsaka til røyken. Dei hadde losna frå fjellsida, fortel Rønnestad.

Han har varsla politiet om hendinga.