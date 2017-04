Trafikkulykke i Herøy

Politiet melder på Twitter klokka 22.37 tysdag kveld at det har skjedd ei trafikkulykke ved Buholmen i Herøy. Tre køyretøy skal vere involvert.

Naudetatane er på veg til staden.

Lettare personskadar

Klokka 22.48 melder politiet på Twitter at det er fire personar, fordelt på to personbilar og ein varebil som er innblanda i ulykka, og at det er snakk om lettare personskadar.

Vegen er sperra for trafikk inntil vidare.