Ifølgje politiet var det folk på land som melde frå, og at det heile truleg såg meir dramatisk ut enn det eigentleg var.

Operasjonsleiar i politiet, Borge Amdam, seier at politiet no vurderer om dei to har gjort noko ulovleg, eller om dei har følgt reglane som gjeld for køyring med vass-skuter.