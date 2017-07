Hødd 4 poeng frå nedrykksstreken

Hødd tapte 1-0 i den viktige 2.-divisjonskampen mot Hønefoss på Aka Arena søndag ettermiddag. Opprykkstoget har for lengst gått. Resten av sesongen kan kome til å handle om å halde seg unna nedrykksstreken, som per dato ligg på 11 poeng. Hødd har 15 poeng.

Tre av dei 14 laga rykker ned til 3.-divisjon.

Varmt

I 25 graders varme og innlagd drikkepause i begge omgangane har det vore stort sett Bendik Rise sine lange innkast og frispark å lite på for Hødd.

I kneskadde Torbjørn Kallevåg sitt fråvær på midtbana valde Hødd å starte kampen med Amani Mbdule og Bendik Rise på topp i ein 4-2-4-formasjon. Veteranane Tørnqvist/Moltu passa midten bak, med Sætre og Vegard Heltne på backane. To blad Breimyr på midten pluss Eirik Haugan og Eirik Francke Saunes.

Hødd opna godt i begge omgangane – og kunne fort ha gått i leiinga. Men då Hønefoss kontra inn 1-0 ved Kristoffer Hoven, som sprang gjennom Hødd sitt midtforsvar i det 10. minutt, tok heimelaget over banespelet – før det jamna seg ut mot slutten av omgangen. Pauseleiinga til heimelaget var fortent.

God start på 2. omgang

I 2. omgang skapte Hødd tre gode sjansar dei første fem minutta v/ Breimyr, Rise og Mbdele (i treverket). Men då desse ikkje gav utteljing, jamna spelet seg ut. Hødd hadde ballen mest, men det omstendelege pasningsspelet gjorde at heimelaget fekk god tid til å fylle opp med spelarar i si eiga forsvarssone. Det gav samtidig Hønefoss rom til kontringar.

Hødd var som nemnt farlegast når det kom eit innkast eller eit frispark frå god posisjon – alltid med Bendik Rise bak ballen.

Hødd sette inn fleire offensive spelarar i 2. omgang. Sereba frå avspark, Sondre Beite og Magnus Myklebust seinare i omgangen. Eirik Haugan var nær utlikning på ei heading, men sant å seie var Hønefoss nærare både 2-0 og 3-0. Laget brende nemleg eit straffespark (felling av Moltu og meisterleg redning av Ole Monrad Alme) og hadde eit par kjempesjansar til – etter kontringar.

Beste Hødd-spelarar: Ole Monrad Alme og Bendik Rise.

KAMPFAKTA:

2.-div., avd. 2, Aka Arena:

Hønefoss-Hødd 1-0 (1-0)

Mål: Hoven (10).

HØDD: Ole Monrad Alme – Preben Sætre, Steffen Moltu, Jesper Törnqvist, Vegard Heltne – Eirik Haugan, Henrik Breimyr, Andreas Breimyr, Eirik Francke Saunes – Amani Mbdule, Bendik Rise.

Innbytte: Didrik Sereba i det 45. min. for Heltne – Sondre Beite i det 60. minutt for A. Breimyr – Magnus Myklebust i det 72. minutt for Sætre.

Det står no att to kampar til før seriepausen, for Hødd er begge heimekampar. Først mot Egersund på Høddvoll 8. juli. Deretter snur serien og Hødd møter Vard på same stad helga etter, 15. juli.

Kampar i denne runda: Hønefoss-Hødd 1-0, Egersund-Fana 4-0, Fram Larvik-Bryne 2-2, Vindbjart-Notodden 1-2, Byåsen-Nest Sotra 2-3, Nardo-Vidar 0-2 – og måndag Vard Haugesund-Odd2 (mandag).

TABELL (i skrivande stund):

Nest 12 – 27

Bryne 12 – 26

Nardo 12-22

Notodden 12 – 20

Fram 12 – 19

Vidar 12 – 18

Vard 11 – 17

Hødd 12 – 15

Egersund 12 – 12

Odd2 11 – 12

Byåsen 12 – 11

Fana 12 – 11

Hønefoss 12 – 10

Vindbjart 12 - 8