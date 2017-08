Hødd tapte for Nordhordland

Nordhordland vart for sterke i straffekonkurransen, og vann den 4-2 etter at to Høddspelarar ikkje klarte å setje ballen i mål. Dermed vart det fjerdeplass til Høddjentene i årets Norway Cup.

Det stod 1-1 etter fulltid. Begge måla kom tidleg i første omgang. Nordhordland skåra først, før Høddspelar Cecilia Bakke la ballen kanon i mål etter eit hjørnespark. Det vart ikkje fleire mål i den første omgangen, så stillinga var 1-1 ved pause. Kampen var svært jamspelt i den første halvdelen.

Det vart spennande i andre omgang. Stillingskrig og kampen kunne bikka begge vegar, men ingen av laga klarte å skåre. Skåringar vart det heller ikkje i dei to ekstraomgangane og dermed må bronsefinalen avgjerast på straffer.

Fredag vart det tap for Hødd i semifinalen mot Tiller.

Hødd J18/19 i semifinalen i Norway Cup: Tapte for Tiller

Hødd kom til semifinalen etter ein dramatisk kvartfinale som måtte avgjerast på straffer.

Hødd slo Herd i kvartfinalen for J18/19 i Norway Cup: Til semifinale etter straffethriller Andrine Nevstad banka inn det avgjerande målet frå kritmerket, og sendte Hødd vidare til semifinalen!

Bronsefinalen vert spelt på Ekeberg i eit langt finare ver enn semifinalen- då var det regn og torever.

