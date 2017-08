- Karsten tek medalje

På bakeriet på Blåhuset i Ulsteinvik er dei fullt klar over kva dag det er i dag: kl 22.33 spring Karsten Warholm frå Dimna for best mogleg plassering i verdsmeisterskapen i London.

- Det er sjefen vår, Liv Valaker, som har laga desse kakene, fortel butikksjef Lisbeth Notø og viser fram marsipankaker med skrifta Heia Warholm.

Notø skal sjå finalen i kveld og trur Warholm tek medalje.

Ho er ikkje åleine om å ha trua på Karsten. Sjå video øvst i artikkelen!