Fleire les avisa på mobiltelefonen

Nettavisene til mediehusa hadde ein nedgang på 4,1 prosent frå 2015/2016 til 2016/2017. I same periode auka lesinga av mobilutgåvene med 7,6 prosent, viser ferske tal frå Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Statistikken viser at 82 prosent av Noregs befolkning bruker innhald frå norske mediehus kvar dag. 61 prosent les norske nettaviser dagleg, mens papirutgåvene når 46 prosent av befolkninga. Mobilutgåvene har ei dagleg dekning på 43 prosent.

– Norsk journalistikk står framleis sterkt, noko som den daglege dekninga på 82 prosent viser tydeleg. Det var venta at lesartala for papiravisene ville falle, men det er positivt at innhaldet stadig oftare blir lest på mobile flater. Derfor er det gledeleg at våre medlemmer satsar på godt norsk digitalt innhald, seier administrerande direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Kun 6 av dei 152 avistitlane som blei rapportert, har fått fleire lesarar, mens 99 aviser har fått færre. VG er Norges største mediehus, mens Aftenposten er den største papiravisa i landet.