Det vert ei blaut jul

Jula 2017 ser ut til verte ei heller våtsam affære for innbyggjarane på Hareidlandet. Nettstaden Yr.no lovar i alle fall regn alle høgtidsdagane. Først på tredje juledag ser det ut til å verte opplett.

Fredag startar med nordvest stiv kuling utsette stader. På formiddagen vil vinden dabbe av til frisk bris, men ut på dagen vil vinen dreie mot sørvest og gå opp liten kuling på kysten. Det vert regn- og sluddbyger.

Fredag kveld og natt til laurdag er det fare for store nedbørsmengder lokalt.

Laurdag lovar meteorologane vestleg stiv kuling og regn. På ettermiddagen dreier vinden til nordvest, med frisk bris og regnbyger.

Julaftan vert det bris mellom sørvest og nordvest, men kuling i periodar. Det vert regn.

Det kan sjå ut til at vil verte noko kjølegare framover mot nyttårshelga, med opplett og lettskya ver. Det går dermed an å håpe at nyårsaftan ikkje vert så verst.

Og så går det an å gle seg over at sola no har snudd og vi går mot lysare tider.