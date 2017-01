Landets eldste boyband til Ulsteinvik

No er Ole Ivars, «Norges eldste boyband», ute på vegen med showkonserten «Aldri FREåFÅ»! Der får publikum oppleve nye sider ved det kjente underhaldningsorkesteret.

Søndag 5. februar gjestar dei Sjøborg i Ulsteinvik.

Frå presseskrivet deira kan vi lese følgjande: Etter kjempesuksess med 50-års-jubileumskonsertane har den populære gjengen i Ole Ivars verkeleg fått smaken på konsert- og showlivet. I Aldri FREåFÅ! tar Ole Ivars det enda eit hakk vidare. Når publikum nå benker seg i kulturhus og konsertsalar for å innta den nye Ole Ivars-menyen, får de oppleve nye, underhaldande sider ved det som mange kallar Norges beste liveband.I tillegg til kjente og kjære ingrediensar i form av velsmakande Ole Ivars-toner, har de tilsett ei ekstra stor ause med humor, nokre hektogram galskap, ei matskei med eksotisk musikk-krydder, og ein skikkeleg slump med godkjensle.

Kykkelikokos

På denne turnéen har Ole Ødegård, William Kristoffersen, Tore Halvorsen, Willy Foss, Bjørn Elvestad og Morten Nyhus (fast vikar for Arild Engh) også med seg tidlegare Ole Ivars-medlem og Kykelikokos-gjøglar Jørn Kolsrud. Saman drar de kvarandre ut i det som for Ole Ivars er eit nytt og spennande underhaldningsterreng. De har likevel ikkje gløymt at de skal ha den solide 50 år lange og velprøvde Ole Ivars-tradisjonen med seg i bagasjen.

Jubileumskonsertane som Ole Ivars hadde i forbindelse med 50-årsmarkeringa viste at publikum, som i mange år har dansa til Ole Ivars, også meir enn gjerne setter seg ned for å lytte og la seg underhalde av musikken, humøret og den gode stemninga det populære bandet alltid har med seg.Når de no har utvikla det vidare og kombinerer det med nye innfall, har det blitt det ein uslåeleg kombinasjon det har vist seg at publikum set svært stor pris på. Inne i sitt sjette tiår som band, har Ole Ivars framleis kraft og kreativitet til å overraske!