Mista trua på Gud

Odd Eidner fann styrke i trua då han mista si fyrstefødde dotter. Då sonen døydde fem år seinare mista presten trua på Gud. Det gav inga meining å vera prest lenger. Eller som han seier sjølv: «Vegen til å forstå meg på Gud vart stengt».

Torsdag 19. januar kan du høyre Odd Eidner tale på torsdagsmøte på Fredheim.

For Odd var ikkje Gud berre nokon han retta kveldsbøna mot. For Odd skulle gudstrua vere styrken som heldt han oppe i sorga, berebjelken, og levebrødet hans. Han vart utfordra av folk rundt seg. Då to gode vener spurde om han kunne vie dei, fekk han lyst til å ta utfordringa. Då han tok på seg prestekjolen att opplevde han at det fungerte, trass i all tvil og sorg. Han kunne vere seg sjølv. Gradvis fann han attende til presteyrket, og han kjenner seg heime i kyrkja no. Odd Eidner er prostiprest i Bodø domprosti. Han er og forfattar, og han har skrive seks bøker. I triologien, «Den doble sorgen,» Den doble gleden,» og «Det doble håpet» skriv han om korleis livet artar seg for han etter ei livskrise, og kor viktig håpet er for å kunne gå vidare i livet.

Odd Eidner er fast andaktshaldar på NRK P1, og det er mange som har vorte kjend med stemma hans på den måten. Han held og foredrag i ulike samanhengar. Det handlar ofte om tap og sorg, men og om livsglede og arbeidsglede. Han har oppdaga at enkle gleder og ei enkel tru, er blant dei viktigaste verdiane i livet.

Dette fortel arrangørane av møtet, Ulstein sokn, Det norske Misjonsselskap og KFUK KFUM i ei pressemelding.