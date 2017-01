Startar opp internasjonal kafé i Ulsteinvik

Førstkommande laurdag arrangerast den første internasjonale kafé i regi av fleire lokale organisasjonar og foreiningar i Ulsteinvik. Det er ønskeleg at dette kan bli ein sosial møteplass for folk i bygda, uavhengig av kulturell bakgrunn.

Det fortel Ulstein frivilligsentral i ei pressemelding.

– Det er eit behov for ein sosial møteplass for folk frå alle kulturar i Ulsteinvik, og det er noko av grunnen til at vi startar opp, seier Inger Anne Dimmen, leiar i Ulstein frivilligsentral. Fleire organisasjonar og foreiningar er involvert i denne kafeen, noko som gjer at den blir godt forankra i lokalsamfunnet. Sørøyane Røde Kors, Tamilsk foreining, Ulstein frivilligsentral, Søre Sunnmøre mottak, Sanitetsforeininga, Ulstein Kyrkje og Eritreisk foreining vil kvar sin gang arrangere kafé denne våren. Kanskje vil fleire lokale organisasjonar bli med å arrangere etter sommaren.

Allereie i november samla representantane seg for å planlegge, og de er alle spente på oppstarten. Det blir ulik matservering kvar gang, avhengig av kva for ein organisasjon som har ansvaret. Kvar organisasjon har ansvaret ein gang i halvåret, og asylmottaket stiller med hjelparar til matlaging, rydding og pynting dersom det er ønskeleg.

Førstkommande laurdag er det Eritreisk foreining og Ulstein Frivilligsentral som har ansvaret. Har du ikkje smakt eritreisk mat før, så rår vi folk til å komme denne dagen. Her blir det også servert heimebakte kaker og ein kan få ein smake ordentleg, tradisjonell eritreisk kaffi.

Søre Sunnmøre mottak fornøgd

– Det er svært positivt at det skjer noko i bygda som også inkluderer bebuarane våre, seier Ann-Ingvill Tødenes, leiar for Søre Sunnmøre Mottak.

– Møter mellom menneske er alltid viktig. I planleggingskomiteen er nokre bebuarar på mottaket inkludert, og det er viktig både for dei og for arrangørane. Bebuarane på mottaket har ofte mykje ledig tid, og vil gjerne bidra til å gjere noko positivt for lokalsamfunnet. Ettersom dette er første gangen det blir arrangert, så blir det spennande å sjå kvar mange som kjem.

– Vi håper sjølvsagt at mange lokale ulsteinvikarar vil ta turen innom. Og de bør ikkje gå glipp av det, fordi det skal vert servert mykje god og spennande eritreisk mat, seier Inger Anne.