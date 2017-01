Linedansande ordførar opna trimpark

Søndag vart Tufteparken i Bugardsmyrane offisielt opna. Det var ordførar Knut Erik Engh som stod for sjølve opningsseremonien, men i staden for å klippe over ei snor, slik skikken gjerne er, tok den sporty ordføraren og balanserte på snora i staden.

Mange hadde møtt fram for å oververe opninga av trimparken. Ulsteinvik skulekorps sytte for den rette musikalske feststemninga, medan Hødd stod for matserveringa.

– Vi vonar at Tufteparken også i Ulsteinvik kan verte eit sosialt møtepunkt slik erfaringane er ved mange av dei andre Tufteparkane i landet, sa folkehelsekoordinator Kristine Dale då ho ønskte velkomen til opninga av parken.

Ho understreka at dette er ein park for alle, og at ho håpte at parken ville appellere særleg til dei som av ulike årsaker ikkje finn seg til rette innanfor organiserte tilbod.

– Vi rettar også ei stor takk til Hødd og til Ulstein kommune. Vi har møtt berre positive folk og velvilje i samband med realiseringa av denne parken, sa Dale.

– God helse er viktig

– Sett frå kommunen sitt perspektiv er god folkehelse viktig. Ikkje berre for kvar einskild, men også for storsamfunnet, sa Engh. Han synte til at sjølv om det er bra at mange av dei fysiske oppgåvene i arbeidslivet har blitt automatiserte, så fører det til eit stadig meir stillesitjande tilvære.

– Samstundes lever mange av oss eit hektisk liv med ein kamp mot klokka. Då gjer det godt å kunne nytte høvet til å ta seg ein tur ut i friluft, sa Engh.

Han framheldt at Ulstein kommune har folkehelse høgt på prioriteringslista, noko som ikkje berre har gitt seg utslag i bygging av fleire idrettsanlegg, men også satsing på Saunesparken, gjestebrygger, ballbingar og turstiar og no sist Tufteparken i Bugardsmyrane.

–Eg håper mange vil bruke parken og at den vil føre til ei enda betre folkehelse, sa Engh som retta ei ekstra takk til dagleg leiar for frisklivssentralen, Kjersti Vengen, og folkehelsekoordinator Kristine Dale som har stått i spissen for å få realisert prosjektet.

Tufteparken, som kort fortalt er ein aktivitetspark med ei rekkje enkle apparat som kan nyttast til trening på ulike nivå, er eit spleiselag mellom Ulstein kommune, Gjensidigestiftelsen og Sparebanken Møre. Hødd Turn har også vore ein del av samarbeidet. Det praktiske arbeidet er det entreprenøren Aurvoll og Furesund som har stått for.

Etter at opninga var unnagjort gjennomførte Kjersti Vengen og kommunefysioterapeut Stina Jakobsen ei lita demonstrasjonsrunde der dei viste døme på korleis dei ulike apparata kan nyttast.