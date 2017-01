Vil ha alle med på å telle fuglar

Komande helg, 28. og 29. januar, vert Hagefuglteljinga 2017 gjennomført over heile Norden.

Det fortel Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som er ansvarleg for teljinga her i landet.

– Alle kan vere med på teljinga og det er eit bra høve til ein aktivitet som høver for store og små i ei elles roleg og mørk årstid, oppmodar ornitologane.

I år er det tiande året Hagefugleteljinga går føre seg. Målet med Hagefuglteljinga er å skape blest om fuglar og natur med fugleforing som ein spanande og underhaldande aktivitet.

– Under teljinga i fjor fekk vi som forventa ein solid tilbakegang i talet på fuglar på grunn av ein mislukka hekkesesong sommaren i forkant. Særleg var nedgangen stor mellom meisene, opplyser Norsk Ornitologisk Forening i ei pressemelding.

På grunn av varmt vêr og rikeleg tilgang på larvar og insekt i 2016 vart siste hekkesesong svært god, og det er difor venta ein framgang i talet på fugl.

Vintrane dei seinare åra har vore milde og snøfattige og dette har innverknad på fuglebestandane. Hos nokre artar ser vi endringar i utbreiing, medan andre som vanlegvis er trekkfuglar i staden vel å overvintre

Kva skal ein telje?

Hagefuglteljinga går føre seg ved at du noterer alle fuglane du ser ved fuglebrettet og rundt fôringsplassen i løpet av ein dag. Det skal noterast det høgste talet du ser på ein gong av kvar fugleart. Dersom du ser fuglar som flyg over området eller andre observasjonar, kan desse også noterast. Også dei pattedyra som eventuelt mått dukke opp i løpet av teljinga. Resultatet skal leggast inn på nettsida til Fuglevennen. Oversikta over hagar, artar og registrert individ vert oppdatert kvar gong nokon legg inn observasjonane sine.

Det er mogleg å legge inn observasjonar i tida 23. januar til og med 7. februar, noko som kan vere aktuelt for dei som er bortreist i helga, eller for skular og barnehagar so m ønskjer å ta del i teljinga.