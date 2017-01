Framleis ledige billettar

Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne er kjende for å vere to altfor frittalande komikarar som blant anna står bak ein av dei mest populære podcastane i Noreg, «Tusvik & Tønne».

No har dei altså fått frie tøylar til å lage eit spektakulært show, eit show som handlar om alt dei skammar seg over og ting ein ikkje bør skamme seg over.

«Befriende latter og flau vantro», skreiv kritikaren frå Dagbladet.

Kulturkontoret melder at det framleis er billettar att, så her er det berre «å hive seg rundt»!

Billegare for ungdom

Det er inga aldersgrense på framsyninga. Ungdom mellom 16 og 20 år får kjøpe billettar til redusert pris. Dei får 25 % avslag når dei kjøper billett i Servicekiosken eller Kinokiosken. Dette er eit tilbod gjennom Møre og Romsdal fylke.