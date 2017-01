Vil starte gruppe for lokale slektsgranskarar

Har du lurt på kven slektningane dine var? Ynskjer du å lære meir om korleis du skal finne det ut og ynskjer du å kome saman med andre som driv med slektsgransking?

No har biblioteka og frivilligsentralane i Hareid og Ulstein eit mål om å få i gong ei lokal slektsgranskingsgruppe.

Etter at det vart halde slektsgranskingskurs på Hareid i haust, ytra fleire deltakarar ynskje om å få i gong ei slik gruppe.

Tysdag kveld vert det ope møte på Skollebakken i Ulsteinvik, der Åge Nortun, leiar for Slekt og Data i Møre og Romsdal, vil fortelje om korleis tilsvarande grupper i fylket arbeider og også kome med gode tips for korleis ein skal gå fram for å granske på slekta.

Slekt og Data er den største organisasjonen i Noreg for slektsforskarar, med lokallag over heile landet. Her i fylket finnes tolv lokallag, men altså ingen på Søre Sunnmøre. Formålet til Slekt og Data er å lage møteplassar og yte tenester for alle som er interessert i slektshistorie og skape forståing for at det er viktig å ta vare på slekts- og personhistoriar før dei går tapt.

Tv-programmet «Kven trur du at du er?» på NRK har gjort sitt til at slektsgransking er i vinden som aldri før og biblioteka merkar interessa. På biblioteka sine lokalavdelingar kan ein finne mykje bakgrunnsstoff og biblioteka låner også inn til dømes bygdebøker frå andre kommunar i landet.

Det har vore ein revolusjon i digitalisering av kjelder på Internett. Der kan ein finne kyrkjebøker, folketeljingar, rettsprotokollar og mykje meir. Ved å vere med i ei slektsgranskingsgruppe vil ein kunne lære av kvarandre for å finne det ein leitar etter, ta del i kurs og foredrag i regi av Slekt og Data og gjennom forskjellige fora kan ein kome i kontakt med andre og stille spørsmål og få svar på kanskje akkurat det du leitar etter.

- Har du interesse for slektsgransking, anten som nybyrjar eller meir vidarekomen, så ikkje nøl med å møte opp på Skollebakken måndag. Ta gjerne med eiga datamaskin då du kan få kopla deg på nett og arbeide med nyttige informasjonssider allereie denne kvelden. Sjå elles annonse i laurdagsavisa, oppmodar biblioteka og frivilligsentralane i Hareid og Ulstein.