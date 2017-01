- Dette blir knall!

Han byrjar å varme opp stemma forsiktig heilt til han treff tonane meir og meir til samspelet med melodien frå pianoet. Johannes Kristiansen trener opp stemma for sin første musikal.

Volda vidaregåande skule har i 20 år produsert noko som har blitt kjent på heile Søre Sunnmøre. Kvart år har produksjonen blitt større og større, og dei har ikkje spart på kruttet i år.

Namnet på årets musikal er “The Cream of Soul”, og som ein kan høyre på namnet blir det mykje soulmusikk og mange av songane er sterke. Manusforfattar og regissør Jan Terje Eidset har jobba med manuset sidan august. Både elevane på musikklinja og andreklassingane på medielinja jobbar hardt for å få ein best mogleg musikal.

Johannes Kristiansen frå Ulsteinvik er med i sin første musikal på musikklinja. Han går i førsteklassa, og rolla hans i årets musikal er å synge i kor og vere med på nokre av dansane. Forventningane hans til årets musikal er ikkje mange, men han veit det blir bra med alle dei flinke elevane på musikklinja.-

Årets kor og band er heilt fantastisk, og der er mange gode skodespelarar. Det blir knall, slår Johannes fast.

Framsyningane for musikalen skal vere på Ørsta kulturhus og Fosnavåg konserthus. Premieren blir i Ørsta tysdag 14. februar. Det blir to påfølgjande framsyningar på onsdagen før sirkuset går vidare til Fosnavåg fredag 17. februar.