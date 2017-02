Marcus & Martinus kjem til Ålesund

Laurdag 19. august, på Color Line Stadion, blir det arrangert festival for born.

Minijugend er ein heilt ny festival med Skandinavias største barneartistar på scena, i tillegg til mange morosame aktivitetar. I tillegg til Marcus & Martinus kjem Sval og Freddy Kalas.

- Endeleg kan me invitere til eit heilt eige arrangement for born og unge. Dette er noko me har ønskt å få til, og me gler oss til å ønskje velkomen til ei unik konsertoppleving, seier bookingsjef Steffen Kjevik i ei pressemelding.

Då Marcus & Martinus besøkte Sommarfesten på Giske i 2016 vart det hysteriske tilstander, og meir enn 20 000 menneske tok turen for å sjå tenåringssensasjonane. Når gutane no kjem tilbake til Sunnmøre for å opptre her, blir det ein av berre fire konsertar i Noreg i sommar. I tillegg har dei med Freddy Kalas og Sval, som også er veldig populære, så dei reknar med å få selje ut dei 10 000 billettane dei legg ut for sal.

Førehandssal fredag

Fredag blir det førehandssal for alle som abonnener på nyhendebrevet til Momentium. laurdag startar det ordinære billettsalet.

Dei ventar mange tilreisande til arrangementet, så det kan vere lurt å vere tidleg ute med å bestille, tipsar arrangørane.