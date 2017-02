Framifrå «Gods Squad»

I helga har over 200 ungdomar vore samla til Vintertreff på Hareid, og aurdag kveld framførte Hareid Ten Sing collagen «Gods Squad».

Primus motor for collagen var Lill-Marte Apelseth. Ho var godt nøgd med VT-programmet og collagen «Gods Squad».

- Det vore ei travel, men samstundes ei veldig artig helg, seier Apelseth til Vikebladet Vestposten.

Innhaldsrikt Vintertreff

Fredag var det opningsshow i Hareidhallen og konsert med Ten Sing Norway, som er ei linje ved Rønning Folkehøgskule. Etter konserten heldt folkehøgskuleelevane seminar for deltakarane.

Laurdag starta dagen med ei lita morgonøkt med song og dans, som går under namnet «Singspiration». I tillegg til dette var det seminar heile dagen og ikkje minst global marknad, der deltakarane samla inn pengar til eit veldedig formål. I år var det «Communication for Change» som stod for opplegget.

«Communication for Change» er eit utvekslingsprogram i regi av KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp. Deltakarane i programmet reiser til Afrika eller Latin-Amerika for å bli kjent med verda, før dei tek med seg engasjementet til Noreg og den internasjonale linja på SUFH.

«Gods Squad»

Tidleg kveld laurdag var det klart for collagen «Gods Squad», og underteikna kan skrive under på at det var ei framifrå framføring med godt skodespel og fin song i regi av Hareid Ten Sing.

Det var førehandsselt om lag 150 billettar til collagen i Hareidshallen laurdag kveld, men det vart seld endå fleire billettar i døra.

– Mange ungdomar snakkar no om å vere ein del av «squaden», og kven sin «squad» dei er med i. Mottoet for årets Vintertreff var derfor «Gods Squad». Vi ønskjer å fokusere på at det er viktig å vere ein del av eit godt fellesskap, forklarer Barbro Østrem, som er leiar i hovudkomiteen for Vintertreffet 2017.

Søndag vart Vintertreffet avslutta med open gudsteneste i Hareidhallen, etterfølgd av ein avslutningskonsert.