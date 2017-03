Får Bondelagets bondevettpris

Lene og Øyvind Havåg frå Leikong på Sunnmøre har eit prosjekt gåande der dei berre skal ete norsk mat i eitt heilt år. For dette prosjektet, som har fått namnet "Norges matfat", får familien Havåg Bondelagets bondevettpris.

Bakgrunnen for at familien Havågs gjennomfører eit slikt år er at dei har eit ønskje om å ha eit berekraftig kosthald med ærleg mat og reine, kortreiste råvarer som følgjer sesongane. Dessutan skal det berre vere norsk mat som kjem på bordet.

Får skryt av han som skal overrekkje prisen

– Lene og Øyvind Havåg har gjort det synleg for oss alle kor mykje arbeid som ligg bak kvart enkelt måltid, frå råvara blir produsert til maten ligg ferdig på tallerkenen, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, til NPK.

Han skal overrekkje prisen til familien fredag 3. mars under ein næringskonferanse i Molde.

Norges Bondelag deler ut Bondevettprisen til personar utanfor eller i norsk landbruk som har profilert landbruket på ein positiv og overraskande måte som samstundes er med på å byggje opp under betydninga av norsk mat, matkultur, historie og opphav.