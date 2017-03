«The Letter» vann fire prisar

Som NRK Sogn og Fjordane beskreiv det, filmen «The Letter» tok storeslem på Sogndal filmfestival. Bak Tonev films står regissør Simon Gjerde Tonev frå Hareid. Tonev og i alt 26 andre unge frå Hareid og omegn har laga filmen i løpet av dei to siste åra. Det skriv NRK Sogn og Fjordane.

Som Vikebladet Vestposten har skrive tidlegare, har regissøren betalt for innspelinga og prosjektet i sin heilskap av eiga lomme. «The Letter» var også den lesarane til NRK Sogn og Fjordane likte best, då den fekk 16,8 prosent av stemmene i ei avstemming.

The Letter vart utgitt 17. februar gjennom nettpremiere på YouTube. Videoen har til no blitt sett av over 6.000.