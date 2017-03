Victoria Rinde utmerkte seg også

Vikebladet.no skreiv tidlegare i dag om at Cecilie Hatløy fekk gjeve prisar under Noregs største konkurranse for fagfotografar. Men Victoria Rinde, som driv fotostudio i Hjørungavåg, utmerkte seg også i denne konkurransen.

Ho fekk bronse for biletet sitt "Fremtiden i våre hender" i kategorien Familie & grupper. Fotografiet fekk 80 poeng.

Og brurebiletet hennar "Lykkelig som gift" fekk 72 poeng og vart antatt.

Så det er dyktige fotografar me har på Hareidlandet.