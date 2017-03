Familiegreier med Dora

Dora Thorallsdottir debuterte på Latter hausten 2013 med braksuksessen "Det var ikke sånn det skulle bli". Showet spelte for utselde hus i over to år og gjorde henne til ein stor publikumsfavoritt.

No er ho tilbake med ei splitter ny forestilling og denne gongen besøker ho også Sjøborg!

Sjå frem til ein sprudlande "helaften" med ærlig, intelligent og hysterisk morosom stand up, med landets artigaste relasjonsterapeut.

Det er framleis ledige billettar til sals.