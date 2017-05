Treng statistar til kampscene

Produksjonssekretær Kamilla Moe fortel til Vikebladet Vestposten at innspelinga av "Hjemmebane" har kome godt i gang i Ulsteinvik.

- Vi er supernøgde med innsatsen så langt! Det ville ikkje blitt det same utan dykk, seier Moe.

Treng mange statistar

No held innspelinga fram, med store statistscener, og behovet for fleire statistar er stort.

- Vi håpar det framleis er interesse! No skal endeleg ”Varg” (fotballaget vårt) spele sine første kampar på Høddvoll Stadion, eller "Tangsrud Arena", og då treng vi MANGE folk som kan stille opp som publikum/supportarar. Det kjem til å ta opp mykje tid, og det vil bli ein del venting, men vi garanterer at de skal få nok å følgje med på og at det blir gøy! No i første omgang lurar vi på om så mange som mogleg har moglegheit til å vere med førstkomande torsdag, seier Kamilla Moe.

- Alle er velkomne

Tidsperioden det er snakk om er torsdag 4. mai mellom klokka 10:30-20:30 på Høddvoll. Denne dagen skal produksjonsteamet filme Varg sin kamp mot ODD (det blir ikkje ekte Odd-spelarar).

- Ta gjerne med venar og familie, folk i alle aldrar er velkomne. Det er veldig viktig at vi får tydeleg informasjon om kven som kjem på førehand. Alle som kan og har lyst til å bli med på torsdag kan sende meg mail på kamilla.moe@nrk.no med fullt namn, alder og telefonnummer på alle som kjem. No håpar vi berre på mange interesserte, dette blir gøy! seier Moe til slutt.