Trekkspelhelg på Reiten

I helga arrangerast det seminar og konsert for trekkspel-interesserte på Reiten, Ulstein kulturskule. Det er Ulstein trekkspelklubb som står som arrangør, og dei har invitert alle interesserte frå heile fylket til å delta. Det er påmeldt 27 deltakarar til seminaret, der alderen spenner frå 6–70 år. Helgast instruktørar er Lars Røyseng, Stian Aase, Kåre Jørve og Linda Nygård.

Konsert søndag

Seminardeltakarane delast i grupper etter nivå/alder, og på søndag deltek alle gruppene på konsert i Reitensalen. Konserten startar kl. 15 og er gratis for alle. Gruppene skal også få trene seg å spele i lag med komp. Og helgas seminarkomparar bli Bernt Hansen (kontrabass) og Yngve Lillebø (slagverk).

Andre som blir å høyre på konserten er Duo Jupiter, Råket & Omegn Belgdragarlag, Elevorkester frå Ulstein kulturskule, Johannes Haugen Haddal, Joakim Nygård Jørve og Ulstein trekkspelklubb.

Duo Jupiter

Duo Jupiter består av Lars Røyseng og Stian Aase. Begge er utdanna frå Norges Musikkhøgskule og er aktive musikarar i forskjellige sjangrar. Dei starta duo-samarbeidet i studietida og har sidan haldt konsertar i inn og utland. Duo Jupiter har dei siste åra turnert i store delar av Norge, også i Ulsteinvik, og blant anna gjennomført over 500 skulekonsertar i Rikskonsertanes regi. Duoen har også haldt konsertar i Bulgaria, Island, Italia, Sverige, Tsjekkia og Tyskland. To gongar har duoen vore prisvinnarar i den internasjonale trekkspelkonkurransa i Castelfidardo i Italia. I tillegg har Røyseng/Aase vunne tre Noregsmeisterskaptitlar. Hausten 2006 spelte Røyseng/Aase i programserien Kjempesjansen på NRK1. Nesten ein million sjåarar såg programmet, og duoen har hausta mange lovord for framføringa og for god marknadsføring av instrumentet.

I helga skal Røyseng og Aase vere instruktørar for to av seminargruppene, og i tillegg blir dei å høyre på konserten på Reiten. Publikum har verkeleg noko å glede seg til!

Ulstein trekkspelklubb