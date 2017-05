Treng statistar til dei siste kampscenene

Det har vore stor aktivitet på Høddvollområdet dei siste vekene under innspelinga av TV-serien "Hjemmebane". Sundag var produksjonen også i sving under og etter Hødd sin kamp mot Odd 2, og måndag er det den siste store statistdagen under innspelinga på Høddvoll.

- Vi håpar at så mange vaksne som råd har moglegheita til å vere med og til å bidra til at ein av våre siste dagar saman blir så bra som den kan, fortel Kamilla Moe.

Produksjonen har allereie ordna med mange barn og unge som skal vere på Høddvoll, men har bruk for fleire vaksne eller eldre. Her er det snakk om statistar i alderen 30 til 80 år.

Moe legg til at alle som er interesserte i å hjelpe til som statistar måndag kan ta kontakt på epost. Adressa er kamilla.moe@nrk.no. Ho treng følgjande informasjon frå dei som er interesserte.

1.Namn

2.Alder

3.Telefonnummer

4.Epostadresse

5. Talet på kor mange som kjem