Øver på trollmannsrøysta i dusjen

16-åringen frå Herøy skal i sommar få på seg trollmannskostyme og fylle ei av dei store rollene i vikingmusikalen Kongens Ring.

Det melder Herøyspelet i ei pressemelding.

- Eg trur det blir kjekt, eg liker å drive med slikt, seier Simon Voldsund som har sceneerfaring frå fleire ulike samanhengar.

Han driv litt som konferansier og mest kjend var han kanskje då han spelte Trille, ei av hovudrollene i NRK-serien Vaffelhjarte, basert på Maria Parr si bok med same namn. Og så Herøyspelet Kongens Ring, sjølvsagt. Der har han vore med kvar sommar omtrent sidan han starta på skule. Først som ein av mange Herøy-ungar. Så med talerolle som Herøy-unge. Og no er 10. klassingen klar for hovudrolle.

- Om nokon hadde sagt det til meg for nokre år sidan, så hadde eg berre flira. Og då regissøren, Gerald Pettersen, ringde, så høyrde eg at han la opp til at eg skulle få ei ny rolle, men då han sa at det var trollmannen Fe den Synske, så sa eg at det måtte eg tenke på. Eg måtte finne ut om eg var klar.

Og det er han no.

- Det skal bli både interessant og lærerikt å få jobbe tett på dei profesjonelle skodespelarane. Eg trur eg vil vekse på det både som skodespelar og person.

Ikkje noko vakkert syn

Regissør Gerald Pettersen har sett mange ulike versjonar av trollmannen Fe den Synske gjennom sine 25 år som regissør av Kongens Ring.

- Og eg har også sett følgd Simon og sett kor han har utvikla seg og teke stadig nye steg. No tenkte eg han kunne vere klar for ei av dei store rollene også.

Og han ser fram til den nye dynamikken som vil følge med at Fe er mykje yngre enn tidlegare.

- Det skal bli spennande å sjå kva som skjer når trollkjerringa, kjerring Bråte, kjem inn i handlinga og har lokka med seg ein ung og kanskje godtruande kar som makker. Det kan bli mykje godt teater av det.

Rolla som Fe har mykje å spele på. Mellom anna er han ikkje noko vakkert syn.

- Nei, eg slepp å tenke på at eg skal sjå fin ut, ler Simon.

Rolla byr også på fysikk og rikt kroppsspråk – og så blir det lagt opp til at Fe skal ha trollmannsrøyst.

- Har du begynt å trene på den?

- Har testa ut i dusjen!

Ny Inga og ny Unn

Simon skal vere næraste medspelaren til Kjerring Bråte som vert spelt av Hedvig Garshol. Ho har lang erfaring med Herøyspelet både i rolla som Inga og også som Kjerring Bråte.

Elles får ein i år møte både ei ny Unn og ei ny Inga i Kongens Ring. Katrine Dale vert årets Unn. Ho kjem frå Den Nationale Scene der mellom anna erfaring frå rolla som Pippi ikkje er så dumt når ho skal spele den opprørske hovdingdottera på Herøy. Siren Jørgensen skal fylle rolla som Inga. Ho går med det frå musikalen «Singin`in the rain» med Atle Pettersen og Stian Blipp til vikingmusikalen Kongens Ring!

Til sommaren møter vi dessutan igjen Eirik Del Barco Soleglad som Ingolv og Frod Bjorøy som Møre Karl, og mange vil nok gle seg til å få sjå igjen regissør Gerald Pettersen i rolla som Ragnar Herøyhovding.