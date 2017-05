– Noko folk set pris på

– Tidlegare gjorde vi slik som dei fleste andre, med skulekonsertar rundt om på skulane. Så tenkte vi at kanskje det var mogleg å gjere noko nytt, og starta for tre år sidan med denne kulturskulemessa, fortel Torgeir Hauge som er rektor ved Hareid kulturskule.

God rekruttering

Laurdag var Hareidhallen fylt opp av telt, instrument, dansekjolar og måleutstyr, der dei som var nysgjerrige på skulen sine tilbod kunne kome og prøve. Men først starta ein med ein konsert, der både dans, song, og musikk i ulike former stod på programmet.

– Det viser seg at dette er noko som folk set pris på, seier Hauge.

Han fortel også at rekrutteringa til kulturskulen er god, sjølv om interessa på dei ulike tilboda går litt opp og ned.

– På nokre instrument har vi ventelister, medan det er mindre etterspurnad på andre. Gitar og kunst er veldig populært, det same er song, medan til dømes piano og slike ting er det ikkje like stor pågang. Men det er noko som svingar.

Svinga gjorde det også av det kulturskulen viste fram under minikonserten sin. Der fekk publikum ei variert smaksprøve på alt frå dans, korpsmusikk og kunst til song og band.

Både ferske og meir erfarne kulturskuleelevar fekk vise fram kva dei har øva på, og lærarane ved kulturskulen var ikkje snauare enn at dei også slengde seg med på eit eige nummer.

Får vise seg fram

Torgeir Hauge håpar at slike kulturskulemesser, som ein har arrangert dei siste tre åra på Hareid, skal vere med på å sikre framleis god tilstrøyming til skulen.

– Eg har vore her i 20 år, og eg synest det er fantastisk at det er så mange barn som går i kulturskulen. Vi har mykje å konkurrere med, men det gode er at vi har mange unge som ønskjer å vere med, og det sig inn søknadar med jamne mellomrom. Skulen er jo eit tilbod som folk veit om, men det er også viktig at elevane får vise seg fram slik som her. Då får ein også sjå dei ulike nivåa og det er spanande for dei, fortel rektoren.