- Dei er så ivrige!

Laurdag og sundag har nemleg Ulstein trekkspelklubb stått som arrangør for ei seminarhelg, der trekkspelentusiastar frå heile fylket har vore i sving.

– Vi start i går med seminar der vi har hatt fire grupper delt inn etter nivå. To av gruppene er slike som aldri har spelt før, medan vi har hatt ei gruppe for dei meir vidarekomne, samt ei for dei yngre som allereie har spelt ei stund, fortel Linda Nygård som er leiar i Ulstein trekkspelklubb.

Kjekk helg

Sundag vart seminarhelga avslutta med konsert i Reiteinsalen, og der vart også dei heilt musikantane kasta i elden.

– Laurdag øvde vi frå 11 til 17 og det har vore så kjekt! Folk er så ivrige, seier Nygård, som legg til at ein sundag heldt fram øvingane og også øvde saman med komp-musikarar.

Kven er det som har delteke på denne seminarhelga?

– Vi har folk frå heile fylket. Det er sjølvsagt flest frå vårt område, men vi har vore nærare 30 som har delteke.

Ulstein trekkspelklubb tel 14 medlemmar per i dag, i tillegg til at det er nokre trekkspelelevar i kulturskulen der Linda Nygård er med som lærar.

Fire instruktørar

Hovudfokuset under seminarhelga har vore samspel.

– Det har vore eit seminar der deltakarane har fått delt ut forskjellige stemmer. No fekk dei alle notane laurdag, så det er ikkje noko som var budd på førehand. Det var tatt her og no, og vi har øvd det inn i løpet av desse to dagane, fortel Nygård.

Under seminarhelga har Ulstein trekkspelklubb hatt fire instruktørar, to frå eigen klubb, men også to tilreisande i Lars Røyseng og Stian Aase, som saman utgjer «Duo Jupiter». Dei var også med under konserten, både saman med seminargruppene og på eiga hand.

Linda Nygård fortel at dette er første gongen ein har arrangert ei slik seminarhelg, men at det er noko ein håpar å få til også i framtida.

– Det freistar absolutt til gjentaking, og eg håpar det er noko vi kan få til ein gong i året, seier ho.

Oppslutninga har også vore betre enn trekkspelklubben hadde sett føre seg.

– Vi håpa på rundt 25 deltakarar, men har fått med om lag 30 og ei god blanding av både unge og eldre trekkspelmusikarar, fortel Nygård.