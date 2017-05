Så mange besøkte Sjøborg ifjor

I årsmeldinga til Ulstein kommune for 2016 er det eit oversyn over aktiviteten ved Sjøborg kulturhus og kino.

Sjøborg kulturhus

Ulstein kommune hadde eit mål om 12 000 besøkande på Sjøborg kulturhus. I 2015 var talet 10 805. No viser det seg at dei nådde målet sitt, og vel så det for 2016. Besøkstalet for 2016 er 12 128.

Kulturhuset vart leigd ut ti gonger til lokale kulturarrangement, mot 8 året før.

Det vart gjennomført 7 større konsertar i eigen regi. Kulturhuset vart leigd ut 11 gonger til kommersielle aktørar. Club Sjøborg hadde 6 arrangement i 2016.

Sjøborg kino

Sjøborg kino hadde 33 200 besøkande, noko som er ny rekord! På den store kinodagen var det 7 framsyningar og 580 besøkande, mot 420 i 2015. Det var fem skuleframsyningar. Gjennomsnittleg tilskodartal pr. framsyning var 38. Tal på visningar av "kvalitetsfilmar" var 0, mot 6 i 2015, står det i oversikta.