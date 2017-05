Tok opp tonen for ei årleg markering av 8. mai

Ulstein mannskor har teke opp tonen for ei tydelegare markering av fredsdagen 8. mai.

Det vart ei enkel, men verdig markering av fredsagen 8. mai. Markeringa fann stad ved bysta av Ragnar Ulstein som kom opp i fjor, på staden enkelte har teke til orde for bør heite «8. mai-plassen».

Det var Ulstein mannskor som hadde teke initiativet til denne markeringa, og sjølv stod dei for ein stor del av programmet i form av eit knippe songar med nasjonalt tilsnitt.

Ottar Kaldhol opna ved å ønskje alle velkomne, og særskilt til krigsveteran Anton Kleiven og kona hans. Kaldhol las diktet «De beste» av Nordahl Grieg, før Aksel Hauge gav ei skildring av korleis 8. mai 1945 arta seg i Ulsteinvik.

– Kyrkjeklokkene tok til å ringe klokka sju om morgonen og kima i ein time. Klokka 15 kima dei på nytt, og før fredsgudstenesta på kvelden 8, mai, der sokneprest Sverre Nilsen kunne ta opp att prestetenesta si framfor ei fullsett kyrkje, ringde klokkene for tredje gongen den dagen, sa Hauge.

Hauge la ned blomar ved bysta til Ragnar Ulstein i takksemd til alle dei herifrå som risikerte livet i kampen mot fienden. Ni av dei 81 frå Ulstein som var i aktiv teneste i kampen mot Nazi-Tyskland under krigen, mista livet.

– For dei som kom heim var livet heller ikkje enkelt, mange sleit med etterverknader av det dei hadde opplevd og vart ikkje møtt med forståing for dette. Ein av dei som la ned ein stor innsats for at krigsveteranen skulle få betre vilkår var Ragnar Ulstein, sa Hauge.

Ottar Kaldhol fortalde litt om bakgrunnen for at dei no ønskjer å ta opp att 8. mai-markeringa som ein årleg tradisjon i Ulstein.

– Som ein av dei eldste kulturorganisasjonane i kommunen kjende Ulstein mannskor seg trygge på at vi i vårt 133. år kunne vere med å ta initiativet til denne tradisjonen, sa Kaldhol. Han vona at dei etter kvart vil få med seg andre organisasjonar som at ansvaret for å markere dagen kan gå på omgang.

– Det hadde vore særleg kjekt å få med seg born og ungdom på noko slikt. Og sjølv om dette bør vere ei oppgåve som kan vekslast på, kan mannskoret gjerne vere med å ta sin del av ansvaret, sa Kaldhol.