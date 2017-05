Får tildelt forfattarstøtte

Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket har tildelt Ingunn Røyset frå Hareid 18.500 kroner i støtte til den litterære produksjonen «Brevet frå krigen». Totalt har 16 forfattarar fått til saman 710.900 kroner i produksjonsstøtte frå Litteraturbruket.

Kvart år får tusenvis av skuleelevar besøk av forfattarar i regi av Den Kulturelle Skolesekken.

- Gjennom Litteraturbruket ønsker Norsk Forfattersentrum å gjere sitt for at dei litterære produksjonane held høg kvalitet, og har i samarbeid med Norsk faglitterære forfattar- og oversetterforening i 2017 stilt 810 000 kroner til rådvelde for produksjonsstøtte og strømidlar, fortel Norsk Forfattersentrum i ei pressemelding.

Her heiter det vidare at eit fagutval med brei kompetanse på både formidling og litteratur har gått gjennom årets søknader og levert si innstilling til styret i Norsk Forfattersentrum, som no deler ut 710 900 kroner til 16 forfattarar.