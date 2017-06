Dobbel kunstdose

Dei 71 elevane som går på lina for Visuell kunst i Hareid musikk- og kulturskule har jobba med tunnelprosjektet heilt skuleåret. – Det har vore eit krevjande prosjekt. Også dei aller yngste har sete med skalpellar for å skjere ut sjablongar som skal pryde tunnelen. I starten var dei svært forsiktige, men no handterer dei skalpellen som om det var ein blyant, fortel lærar Kristine Hareide. For kvar farge som skal vere på motivet, m å det skjerast ut eigne sjablongar, og jobben har vore tidkrevjande.

– No er det mykje finare i tunnelen, og det er ikkje lenger så skummelt å gå der for dei yngste borna. Før berre sprang dei fort gjennom undergangen, kommenterer Arja Aase Hole Grimstad, ein av elevane som har vore med på prosjektet.

Motiva som elevane har valt ut er henta frå blant anna Disneyfilmar, Cath Noir, Ole Brumms heffalompen, Sorg i Innsiden ut, Ladybug mange andre fantasifigurar.

Alle dei 71 elevane har eit motiv i tunnelen, som har gått frå å vere grå og trist og full av stygge ord og tagging, til å bli fargerik og til å bli glad av.

Hareide opplyser at Statens vegvesen, som eig tunnelen, har vore med på å betale både veggmålinga og nye lys i taket. Statens vegvesen kjem til å vere til stades under opninga, og det same blir rektor Torgeir Hauge ved musikk- og kulturskulen og ordførar Anders Riise.

To av elevane har fått i oppdrag å klippe snora og erklære kunstverket avdekt.

Tilbake til nature

Rett etter opninga spaserer elevane og følgjet deira vidare til Kjøpmannsgata, der det i samarbeid med Hareid kunstlag blir opning av elevutstillinga «Tilbake til naturen».

– Det har blitt ei vakker utstilling. Oppgåva har gått ut på å kopiere naturmåleri. Elevane har leita på Internett, i magasin og kunstbøker, fortel Kristine Hareide. Måleria er utført i akryl, og dei fleste motiva er ikkje så kjende. Men nokre dreg vi kjensel på. Her er både «Bjerk i storm», Astrup-motiv og ein Nedrum på veggene.

– Vi håper på godt oppmøte. Utstillinga blir open heile neste helg, tipsar Kristine Hareide.