Lettare forvirra

Eg har vore på den andre sida av Atlanterhavet for første gong i mitt liv. Og ikkje berre det, eg har stått ved Stillehavskysten.

Eg har nemleg vore i Vancouver i Kanada.

Blir du forvirra av det eg no har skrive, så er du i bra selskap. Eg også vart forvirra.

Då flyet letta frå Amsterdam klokka halv 3 måndag ettermiddag visste eg at tida kom til å stå still heilt til vi nådde Vancouver etter om lag 10 timar.

Vi letta klokka halv 3 – og ein time seinare, medan vi passerte vestkysten av Nord-Irland, var klokka framleis halv 3. Også ved kysten av Grønland var klokka halv 3 – som ho også var tre timar seinare, over Hudson Bay. Sameleis over Athabaska Lake og Rocky Mountains; klokka var framleis halv 3.

Som ho også var då vi landa i Vancouver.

Klokka var rett og slett halv 3 heile tida.

Forklaringa, fekk eg vite, var at flyet hadde om lag same fart som jordrotasjonen. Cirka 900 km i timen så langt mot nord mellom 50. og 60. breiddegrad. Vi flaug med same fart som sola. Same kvar vi var, var tida den same, tidleg ettermiddag. Så vel over Belfast som over Narsarquaq, Hudson Bay, Athabaska Lake, Rocky Mountains og Vancouver.

Ved ein tilsvarande flight over ekvator ville flyet ha måtta flyge dobbelt så fort for å kunne halde tritt med same tid på døgnet, fordi omkrinsen der er mykje er større.

Elles må eg vedgå at det var pussig å innta frukosten i Vancouver søndag morgon og følgje utviklinga i kampen Fana-Hødd på vikebladet.no. Ein kamp som vart spelt seint på ettermiddagen same dag.

Fordi Fana stadion låg lenger fram i tid enn Vancouver.

Fredag ettermiddag var vi klare for heimreise. Då vart reknestykket eit anna, ettersom vi flaug MOT jordrotasjonen. Vanlegvis ligg morgonen i aust og solnedgangen i vest. I så måte var det nærliggande å tenke at flyturen heimover nærma seg morgonen – og enda i gårsdagen. Det var også det inntrykket vi fekk då flyet begynte å tære på den kanadiske tundraen.

Men det motsette viste seg å vere tilfelle. Vi flaug ikkje inn i morgonen og vidare mot gårsdagen. Vi flaug inn i kvelden. For kvar time flyet flytta seg austover viddene i Saskatchewan og Manitoba nærma vi oss morgondagen med to timar.

Etter å ha floge i 10 timar var vi komne 20 timar lenger fram i tid.

Ein eller annan stad undervegs må eg ha mista tråden.